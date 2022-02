Werkstraf voor twintiger na partnergeweld terwijl hij nog onder voorwaarden stond

Hij stond nog onder voorwaarden na een eerdere veroordeling, maar toch ging een 27-jarige man uit Roeselare opnieuw agressief tekeer tegen zijn toenmalige vriendin in Heule (Kortrijk). Het leverde hem voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een werkstraf van 70 uren op.

Een discussie tussen Jordy S. en zijn toenmalige vriendin liep uit de hand. Hij koelde zijn agressie op een binnendeur en –muur , gooide haar gsm tegen een muur, nam haar bij de keel en polsen en sloeg haar op de neus. Hij dreigde “dat hij haar tanden er uit zou slaan.”

“Alcohol en jaloezie is een gevaarlijke cocktail”, klonk het bij de openbare aanklager. “Hij stond nog onder voorwaarden door een eerdere veroordeling. Wat is er nog nodig om te vermijden dat er nog nieuwe feiten gebeuren?” S. betwistte de agressie niet. “De jaloezie is het gevolg van bedrog in een vorige relatie. Ik heb er spijt van”, aldus de man. (LSi)