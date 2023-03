Werkstraf voor Tieltenaar die zijn ex en dochter (8) klappen gaf

Een 47-jarige Tieltenaar heeft voor de Brugse rechtbank 65 uur werkstraf gekregen voor slagen en verwondingen aan zijn ex-vrouw en dochter. M.A. kon niet verkroppen dat zijn ex contact had met andere mannen.

In 2019 kwam het tot een echtscheiding tussen M.A. en zijn partner. De veertiger bleef zijn ex evenwel controleren en wou niet dat ze omging met andere mannen. Op 29 mei 2021 bereikten de spanningen een hoogtepunt toen M.A. bij het afzetten van de twee kinderen een onbekende man uit de tuin van zijn ex zag komen. De man wees er zijn ex op dat ze in Jordanië nog altijd gehuwd waren. Toen de vrouw dat ontkende ging hij door het lint.

M.A. sloeg en schopte zijn ex, die op de grond viel. Zijn toen achtjarige dochter deelde in de klappen en kwam eveneens op de grond terecht. De moeder ging vervolgens met een hark in de tegenaanval. Ze sloeg daarmee op haar ex en zijn wagen.

Op zijn proces gaf M.A. toe dat hij als praktiserend moslim “zeer streng is als het op leer- en leefregels aankomt”. De rechtbank hield evenwel rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat ook zijn ex zich niet onbetuigd liet tijdens de schermutseling. Als hij zijn werkstraf niet correct uitvoert riskeert hij alsnog tien maanden cel. Aan zijn ex en dochter moet hij een schadevergoeding betalen. (AFr)