Werkstraf voor Oostendenaar die naaktfilmpje verspreidde van ex-vriendin

Een 29-jarige Oostendenaar moet van de rechter een werkstraf van 90 uur uitvoeren nadat hij een naaktfilmpje van zijn ex-vriendin verspreidde.

Het slachtoffer uit Houthulst stapte op 15 maart 2019 naar de politie nadat ze via een vriendin te weten was gekomen dat er een naaktfilmpje van haar de ronde deed via Facebook Messenger. Volgens de toen 21-jarige vrouw was haar ex-vriend, Oostendenaar S.G. (29), de schuldige, aangezien hij de beelden gemaakt had. Tijdens een confrontatie zou de twintiger aan zijn ex hebben toegegeven dat hij het filmpje naar zijn beste vrienden had gestuurd.

Tijdens zijn verhoor verklaarde S.G. aan de politie dat het niet om een filmpje, maar een naaktfoto ging. Bovendien zou zijn ex daarvan op de hoogte zijn geweest en had ze daar geen problemen mee. “Ze stuurt zelf regelmatig foto’s van haar lichaam naar verschillende mensen”, beweerde hij. “Ze staat erom gekend ‘easy’ te zijn.”

Maar onderzoek wees uit dat het wel degelijk een filmpje betrof en dat S.G. dit had doorgestuurd. Hij heeft op de hand immers net dezelfde tattoo als diegene die te zien is bij de maker van het filmpje. Het slachtoffer benadrukte dat ze geen toelating gaf voor de verspreiding. Haar nieuwe partner verklaarde dat ze helemaal van de kaart was toen ze de feiten ontdekte.

S.G. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op voor drugs en geweld. Als hij zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert, kan hij alsnog acht maanden cel krijgen. Aan zijn ex moet hij 1.250 euro schadevergoeding betalen. (AFr)