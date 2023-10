Werkstraf voor man die vriend neusbreuk bezorgt na discussie over te lang geleende boor

Twee vrienden uit Zwevegem kregen in juni vorig jaar ruzie over een geleende boor. Dat resulteerde in een kopstoot die een van de twee een gebroken neus opleverde. De agressor kreeg een werkstraf van 60 uur.

Twee jeugdvrienden die elkaar hielpen bij hun verbouwingen. Een mooie vriendschap? Niet zo, bij G.V. (40) uit Zwevegem en zijn maat D.V. Er was namelijk frustratie ontstaan dat de ene minder moeite had gedaan dan de andere.

Toen D.V. een geleende boor terugbracht, ontstond er daardoor een discussie. Die resulteerde uiteindelijk in een kopstoot waarbij het slachtoffer een neusbreuk opliep. Het levert G.V. nu een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke boete van 400 euro op. Intussen kwamen beide partijen ook al een vergoeding overeen.