Werkstraf voor ex voor partnergeweld in Avelgem na einde relatie

Het einde van hun relatie mondde voor een ex-koppel uit Avelgem uit in klappen. Een 29-jarige man kreeg daarom van de correctionele rechtbank in Kortrijk een werkstraf van 80 uren.

Na een relatie van bijna 4 jaar liep het begin 2021 spaak met de relatie van J.V. De nasleep liet een zure nasmaak achter. Op 3 februari 2021 was er al een incident waarbij de ex haar pols brak maar op 3 maart greep V. haar bij de arm en de keel en trok haar t-shirt stuk.

Dat gebeurde toen de jongeman nog wat spullen ging ophalen uit het huis waar ze pas eind 2020 samen waren ingetrokken. Hij vernielde ook nog wat (eigen) spullen en stampte tegen een poort.

“Er kwamen steeds meer discussies over financiële zaken”, aldus de advocaat van V. “Na het einde van de relatie drong hij er bij haar op aan de woning van zijn vader te verlaten. Toen gebeurden die incidenten. Maar sinds ze vertrokken is, is er geen contact meer.” Als hij de werkstraf niet zou uitvoeren, volgt een celstraf van 8 maanden. (LSi)