Werkstraf voor afpersing, maar dader en slachtoffer drinken samen thee voor proces: “Mag ik de klacht weer intrekken?”

Een 37-jarige man uit Roeselare krijgt een werkstraf van 120 uur voor de afpersing van een vriend. Hij beroofde hem onder dreiging van een mes omwille van een openstaande schuld. Intussen komen de mannen echter opnieuw overeen. “Het gebeurt niet vaak dat dader en slachtoffer de ochtend van hun proces samen thee drinken”, merkte de advocaat van de beklaagde op.

Een getuige zag hoe de beklaagde M.A. op 5 juni 2023 een man van zijn step sloeg en hem vervolgens achtervolgde in een zijstraat. Diezelfde getuige zag hoe M.A. even later terug uit de straat kwam met bebloede handen. Het slachtoffer was intussen beroofd van zijn step, horloge en een pak sigaretten en zat zelf ook onder het bloed.

De buit werd later teruggevonden bij M.A., net als een mes dat hij bij de feiten gebruikt zou hebben. A. betwistte dat laatste maar het gevonden mes werd verbeurd verklaard. A. gaf wel toe dat hij de man beroofd had, maar volgens hem gebeurde dat in het kader van een openstaande schuld van 200 euro. “Mijn cliënt had zijn buik vol van excuses en nam die zaken eigenlijk als onderpand”, zei zijn advocaat.

“Hij kende meneer al jaren en ze kwamen dagelijks bij elkaar over de vloer. Nu is dat opnieuw zo. Enkel in de periode van de feiten was er wat spanning door die schuld.”

Het slachtoffer was aanwezig in de rechtbank, maar stelde zich geen burgerlijke partij. Integendeel, hij vroeg of het niet mogelijk was om zijn klacht weer in te trekken. “Ik wil gewoon van de problemen af”, klonk het.