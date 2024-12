Werkstraf na verkeersagressie waarbij slachtoffer pols brak

Een 52-jarige man uit Diksmuide moet een werkstraf van vijftig uren vervullen na een geval van verkeersagressie waarbij hij het slachtoffer een duw gaf en die zijn pols brak bij de val. Aanleiding was een losgebroken aanhangwagen die tegen de auto van de 52-jarige S.S. botste.

Op 13 februari vorig jaar was slachtoffer E. in Leke bezig met een verhuis toen hij met zijn bestelwagen en aanhangwagen geladen met zetels wegreed. Plots brak de aanhangwagen af van het voertuig en denderde over straat. Daar kwam het in botsing met de geparkeerde wagen van S.S. “Mijn cliënt werd door een getuige attent gemaakt op het ongeval en keerde terug om zich te excuseren”, sprak de raadsman van E.

“Toen hij nog maar net uitgestapt was kwam S.S. in volle agressie naar hem toe en gaf meteen een forse duw. Daarbij kwam E. ten val en brak zijn pols. Bovendien vond S.S. het nodig om hem nog twee stampen op die pols uit te delen.” De man kon vier maanden niet werken en krijgt nu 4.540 euro schadevergoeding.

Het parket eiste voor S.S., omwille van zijn gunstig strafblad, een werkstraf. “In eerste instantie vinden wij dat dit om een lichte feitelijkheid gaat en niet voor de rechtbank moet komen”, zegt de advocaat van S.S. “Hij gaf inderdaad een zeer lichte duw waarbij die man op zijn achterwerk viel. Hoe kan hij daarbij zijn pols breken?” De rechter oordeelde dat de man wel degelijk zijn pols brak door de val na de duw en gaf S.S. een werkstraf van 50 uren. (JH)