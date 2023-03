Werk- en celstraf voor twee ‘vrienden’ die jongeman sloegen tot hij diefstal bekende

Twee jongeren uit Roeselare die een mentaal beperkte vriend sloegen tot hij een diefstal bekende, kregen van de rechter respectievelijk een werkstraf van 46 uren en een effectieve celstraf van 5 maanden. “Maar we zijn nog altijd vrienden”, klonk het bij één van de daders.

Op 3 november 2020 lokte Jeffrey D. zijn vriend naar zijn woning. ‘Om een coronatest te ondergaan’, zo klonk het. In werkelijkheid was ook Jeffrey T. er aanwezig en deelden ze beurtelings klappen uit, tot het slachtoffer een vermeende diefstal bekende. “Alles speelde zich af in een marginaal milieu”, aldus de advocate van D., de enige die zich voor de rechter kwam verdedigen. “Hij gaf één slag met de vlakke hand. Ze hielden hem niet vast maar door de avondklok bleef hij ’s nachts wel bij hen.” Hij kreeg een werkstraf van 46 uren. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro maar kreeg 950 euro toegekend. (LSi)