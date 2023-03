Wegpiraat (22) die koppel achtervolgde riskeert nu ook celstraf na verkeersagressie tegen Lijnchauffeur: “Hij reed te wild met mijn vriendin”

Een 22-jarige wegpiraat die vorige zomer drie jaar cel met uitstel en vier jaar rijverbod kreeg voor een hallucinante achtervolging op een doodsbang koppel in Diksmuide, staat opnieuw terecht voor verkeersagressie. Deze keer belaagde Jens A. een Lijnbuschauffeur, volgde en filmde hem. De reden? “Hij reed te wild rond met mijn vriendin op de bus”, verklaarde de wegpiraat.

Op 8 juli kreeg Jens A. (22), die toen in Diksmuide woonde maar nu naar Torhout verhuisde, drie jaar cel met uitstel en vier jaar rijverbod voor hallucinante feiten.

Halfweg april achtervolgde hij een doodsbang koppel veertigers kilometers lang in de Oostendestraat, jaagde hen op aan 175 kilometer per uur, reed links van een vluchtheuvel en sneed hen de pas af. Zijn vriendin zat naast hem, en hij speelde loeiharde hardstyle muziek af tijdens de feiten. De man filmde bovendien alles met zijn dashcam. Op zijn eigen gefilmde beelden waren bovendien al eerdere feiten te zien, waarvoor hij nog naar de politierechter zal moeten.

“Een oude vent als jij kan me niets maken, waar is je baas?” – Jens A.

Ook vrijdag werd A. al vervolgd voor eerdere feiten. Op 4 oktober 2021 nam zijn vriendin een Lijnbus vanuit Oostende richting Diksmuide. In Oostende moest chauffeur K. (54) uit Koekelare bruusk remmen door een manoeuvre van een andere auto. Enkele reizigers werden door elkaar geschud. De vriendin pikte dat niet en belde kwaad naar Jens A. “Die besloot haar tegemoet te rijden en parkeerde zijn auto op de strook van de bushalte in Sint-Pieters-Kapelle”, sprak de procureur.

“Daar bedreigde hij de chauffeur ‘omdat die te wild reed’ en filmde hem. De man zette zijn traject verder maar werd op de Markt wéér geconfronteerd met Jens A. die hem opnieuw filmde. Hij was hem dus gevolgd. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie aan de stelplaats van De Lijn waar A. zei: “Een oude vent als jij kan me niets maken, waar is je baas?”

De chauffeur voelde zich bedreigd en wou een foto nemen van A., maar die greep de GSM uit zijn handen en gooide die stuk op de grond.” Voor de feiten van belaging en bedreiging met agressie riskeert A. een werkstraf van 120 uren.

Vrijspraak

De advocaat van K. benadrukte dat de chauffeur zwaar onder de indruk was van de feiten en drie weken niet kon werken. Hij vroeg een schadevergoeding. Jens A. liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. “Wij vragen de vrijspraak want het is woord tegen woord. Er is geen sprake van geweld, belaging of bedreiging want de chauffeur vroeg A. zelf om mee te komen naar de stelplaats om te spreken. Toen A. hoorde dat de baas er niet was en hij geen regeling kon treffen werd hij kwaad en vernielde de telefoon. Maar de vernieling is intussen verjaard.”

Vonnis op 14 april

Chauffeur K. hekelde het feit dat A. in zijn verhoor de vermoorde onschuld speelde en hij, ondanks zijn eerder parcours als wegpiraat, nét de chauffeur beticht van verkeersagressie: “Hij vindt zichzelf zodanig lief dat hij op Kerstmis nog een kalkoen zou uitnodigen om te komen eten.” Vonnis op 14 april. (JH)