Wedstrijdje met boksbal op kermis ontaardt in schietpartij: twintiger komt weg met drie jaar cel voor poging tot moord

Sinds hij op de kermis het hardst op de boksbal had geslagen koeioneerde het slachtoffer hem. Dát banaal geschil was volgens Ledion T. (21) de aanleiding voor een schietpartij waarbij een 27-jarige Tsjetsjeen een kogel in het been kreeg. “Een waarschuwingsschot”, hield de Oostendenaar vol, maar volgens de rechtbank ging het wel degelijk om een moordpoging. Toch komt T. weg met een milde straf.

Op 25 februari kreeg een 27-jarige Oostendenaar van Tsjetsjeense origine een kogel in het bovenbeen bij een schietpartij in de Toekomststraat in Oostende. Het projectiel verbrijzelde zijn dijbeen en volgens het parket zou hij doodgebloed zijn mocht de kogel een paar centimeter hoger een slagader hebben geraakt. Schutter Ledion T. (21) dook een tijdje onder in de hoofdstad, maar werd op 15 maart opgepakt in Oostende. Om represailles te vermijden, had zijn familie toen al 15.000 euro betaald aan het slachtoffer.

Ongezonde rivaliteit

Volgens T. was zijn rivaliteit met het slachtoffer ontstaan op de kermis. “Sinds ik harder op de boksbal had geslagen dan hem, koeioneerde hij mij voortdurend”, verklaarde hij. “Hij sloeg mij herhaaldelijk zonder reden of schold mij uit.” Toen T. weigerde om het slachtoffer de hand te schudden bij een ontmoeting aan het casino Kursaal, escaleerde de situatie. De twee spraken uiteindelijk af in de Toekomststraat om het uit te praten, met dramatische gevolgen.

“Het was een hinderlaag en mijn cliënt loste enkel een waarschuwingsschot. Hij wou niemand doden”

Het parket meende dat T. met een moordplan naar het slachtoffer was getrokken en vroeg acht jaar cel. De verdediging betwistte het oogmerk om te doden en stelde dat de feiten werden uitgelokt. “Mijn cliënt nam dat wapen mee uit voorzorg”, pleitte meester Bart De Decker. “Toen hij arriveerde werd hij op straat aangevallen door het slachtoffer en een kompaan. Het was een hinderlaag en mijn cliënt loste enkel een waarschuwingsschot. Hij wou niemand doden.”

Schuldig over hele lijn

De rechtbank zag dit evenwel anders en achtte T. over de hele lijn schuldig. “De beklaagde nam het wapen bewust mee en vuurde van op korte afstand”, klonk het. “Het oogmerk om te doden is evident aanwezig. Bovendien heeft hij zich achteraf niet om het slachtoffer bekommerd”. Meester De Decker drong evenwel met succes aan op een milde straf: drie jaar cel, de helft met uitstel. (AFr)