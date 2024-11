“We zijn verbaasd dat niemand iets heeft gezien”: vandaal vernielt ruiten en spiegels van bestelwagen Torhoutse dakwerker Pawel (35)

Toen Pawel (35) en Aleksandra (40) Siluk zaterdagavond thuiskwamen van een kort familiebezoek, wachtte hen een onaangename verrassing. Alle ruiten en spiegels van de bestelwagen van dakwerker Pawel bleken stukgeslagen. “Maar blijkbaar heeft niemand iets gemerkt,” zucht het koppel.

Pawel en Aleksandra Siluk zijn afkomstig uit Polen, maar kwamen tien jaar geleden in Torhout wonen. Al ruim drie jaar woont het koppel in de Ernest Claeslaan.

Zaterdagavond gingen ze samen met hun driejarige dochtertje op bezoek bij de ouders van Pawel. Maar toen het gezin om half negen ’s avonds thuiskwam, wachtte een onaangename verrassing. Een vandaal had van hun afwezigheid gebruikgemaakt om op de oprit naast de woning de geparkeerde Ford Transit Custom van Pawel – een zelfstandig dakwerker – zwaar te beschadigen.

Vernielingen zonder motief

“Alle ruiten, achteruitkijkspiegels en een koplamp werden stukgeslagen,” vertelt Aleksandra. “We vermoeden dat de dader een hamer gebruikte. Op de voorruit zie je dat er liefst zes keer is geslagen, maar die raakte niet verbrijzeld. Er is voor zeker 6.000 euro aan glasschade alleen. Er werd niets van materiaal gestolen, behalve een pot lijm die naast de bestelwagen stond. Het was dus puur vandalisme. Gelukkig lag ons dochtertje te slapen toen we thuiskwamen, zodat ze die ravage niet meteen zag.”

“Het was uiteraard al donker, maar op dat uur is iedereen toch nog wakker? Hoe heeft niemand iets gezien of gehoord?”

De politie kwam meteen ter plaatse en maakte een proces-verbaal op. “De agenten spraken met enkele buren, maar blijkbaar heeft niemand iets gehoord of gezien,” zucht Aleksandra. “Dat verbaast ons nog het meest. Aan de schade te zien, heeft de dader uitgebreid de tijd genomen. We waren weg tussen half zes en half tien. Het was uiteraard al donker, maar op dat uur is iedereen toch nog wakker? Die slagen op de ruiten moeten een hels kabaal hebben gemaakt, zelfs al was er veel wind.”

Verhuizing in zicht

Pawel en Aleksandra staan op het punt te verhuizen naar een andere woning in Torhout. “Dit kunnen we dan ook wel missen als kiespijn natuurlijk,” zegt Pawel.

“Ik kan ook tijdelijk mijn werk niet uitvoeren. Gelukkig is de bestelwagen omnium verzekerd en springen enkele collega’s mij te hulp. We hebben geen flauw idee wie ons geviseerd kan hebben. Wij hebben ons eigenlijk altijd welkom gevoeld in Torhout. We hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Hopelijk wordt de dader gevonden.”

Vergelijkbare feiten in Torhout

Het incident doet denken aan de recente feiten in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Torhout. Daar sloeg een vandaal vorige zondagavond de ruiten van vier geparkeerde voertuigen stuk met een spade. De dader werd toen kort na de feiten opgepakt en via snelrecht gedagvaard. Of er een verband is met de feiten in de Ernest Claeslaan, is niet duidelijk. (AFr)