“We hebben de schrik goed te pakken”: Angelo (34) incasseert steekwonden bij nieuw geval van homofoob geweld in Oostende

“Janet, homo”:, het zijn de woorden die twee jongeren tijdens de nacht van zaterdag op zondag in de richting van Angelo Janssens (34) riepen, vlak voor een van hen uithaalde met een mes. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar de feiten. “Het is beangstigend dat dit op amper 150 meter van waar wij wonen gebeurde”, zegt het slachtoffer.

De Oostendse politie repte zich zaterdagnacht om 2 uur richting de Vuurtorenwijk. Daar was net een man aangevallen met een mes toen hij met zijn hond ging wandelen. De man is enkele dagen na de feiten nog steeds zwaar onder de indruk van wat zich heeft afgespeeld. “Mijn vriend en ik waren een glaasje gaan drinken naar het centrum van Oostende”, vertelt Angelo. “Het is zo dat één van ons ‘s avonds altijd even met onze hond gaat wandelen. Deze keer deed ik dat.”

Verbaal en fysiek aangevallen

Toen Angelo langs ontmoetingscentrum De Ballon in de Mansveldstraat liep, werd hij toegeroepen door twee jongeren die daar op een bankje zaten. “Ik vond het al vreemd dat twee jongeren daar rond dat uur nog op een bankje zaten, maar uiteindelijk gaat en staat iedereen waar hij wil”, vervolgt de man. “Toen ze mij opeens allerlei scheldwoorden zoals ‘janet’ en ‘homo’ naar het hoofd slingerden, besloot ik dat gewoon te negeren. Je moet weten dat dit al niet meer de eerste keer is. Je leert ermee omgaan. Of ik ze ken? Misschien zijn het wel jongeren uit de buurt, want hoe zouden die anders weten dat ik anders geaard ben? Of ze gingen ervan uit, al staat dat volgens mij niet op mijn hoofd geschreven.”

Uiteindelijk besluiten de jongeren om Angelo te achtervolgen. Toen ze bij hem waren, begon één van hen volgens het slachtoffer te duwen en te trekken. “Op dat moment is mijn hond tussengekomen en heeft hij één van hen gebeten. Ik heb mijn hond – die bij het incident enkele rake stampen heeft geïncasseerd – daarbij moeten lossen. Daarna zette de hond het op een lopen. Ook de jongere die gebeten werd, vluchtte daarna weg. Zijn kompaan bleef alleen achter en trok een mes. Daar haalde hij met steekbewegingen mee uit. Ik probeerde die nog af te weren met mijn hand waardoor ik enkele snijwonden opliep. Daarna haalde hij uit naar mijn benen. Ook daar liep ik een zevental snijwonden op, gelukkig niet al te diep”, aldus Angelo.

Beangstigend

Nadat de jongere uithaalde met een mes, zette ook hij het op een lopen. “Het is niet de eerste, maar vermoedelijk ook niet de laatste keer. De voorbije jaren merk ik dat het erger geworden is. Nochtans leek het de jaren daarvoor beter te gaan. Ik kreeg wel al verbaal agressieve mensen tegenover mij, maar geweld… dat is de eerste keer. Het is beangstigend dat dit gebeurde op amper 150 meter van waar wij wonen. We hebben de schrik goed te pakken om ’s avonds nog met onze hond te gaan wandelen”, besluit de man.

“Misschien zijn het wel jongeren uit de buurt, want hoe zouden die anders weten dat ik anders geaard ben?”

Het is al het tweede incident rond homofoob geweld in amper een week in Oostende. Vorige week werd de 54-jarige Jacky De Metz nog hard aangepakt door vier jongeren van amper 13 en 14 jaar. Twee daarvan werden geplaatst en een werd onder huisarrest geplaatst. Ook nu zijn de politie en het parket een onderzoek gestart naar het incident. Angelo werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, waar hij diezelfde nacht terug mocht beschikken.