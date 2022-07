Warmtecamera moet stenengooier(s) Kortrijk klissen

Dit weekend was er opnieuw een incident net buiten het centrum van Kortrijk, waarbij enkele stenengooiers de boel op stelten zetten. Bij de buurtbewoners is het geduld op. Politiezone Vlas kondigt nu aan een warmtecamera te zullen gebruiken om de dader(s) te vatten.

De politie van Kortrijk voert een onderzoek naar een mysterieuze stenengooier in de Sint-Denijsestraat, dat meldde HLN eerder. Sinds eind mei gooien onbekenden er immers steeds frequenter stenen in de tuinen van de bewoners. Voorlopig raakte niemand gewond, maar de incidenten volgen elkaar sneller op en lijken ernstiger te worden.

Woordvoerder van de Kortrijkse politie Thomas Detavernier zei op VRT NWS de problematiek ernstig te nemen. “Het is al de zoveelste keer. Dit weekend was er een kleine escalatie met mensen die een barbecue in de tuin hielden. Twee glazen sneuvelden op de tuintafel, vlak bij waar de mensen zaten.”

De politie zal nu een drone met warmtecamera inzetten om de dader of daders op heterdaad te kunnen betrappen.