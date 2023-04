Waregemnaar (35) heeft drie jaar ‘affaire’ met stiefdochter (14) terwijl moeder alles verzwijgt: “Het was sterker dan mezelf”

Een 35-jarige Waregemnaar is veroordeeld tot 3 jaar voorwaardelijk nadat hij drie jaar lang een relatie had met zijn stiefdochter van 14. Een relatie waar ook de moeder van afwist. Zij kreeg zes maanden met uitstel.

Zij zag in hem de vaderfiguur die ze niet meer had, hij was nieuwsgierig en op seks belust. In 2018 waren het de triggers voor een relatie tussen een toen 30-jarige man uit Waregem en zijn 14-jarige stiefdochter.

Ook afspraken met andere mannen

Drie jaar lang deelden ze leed en liefde. “Ik voelde op de duur meer affectie voor haar dan voor haar moeder”, vertelde de man, die intussen ook met andere mannen afsprak, daarover. “Ik had me voorgenomen een goeie stiefpapa te zijn en normen en waarden aan te leren zoals het hoort. Ik wist dat het niet mocht, maar het was sterker dan mezelf.”

“Ik wist dat het niet mocht, maar het was sterker dan mezelf”

Opvallend is dat de mama van het meisje weet had van de seksuele betrekkingen. Een van haar zonen had zijn zus en de stiefpapa namelijk betrapt. Hij nam er geluidsfragmenten vanop en confronteerde zijn moeder daarmee. “Ze vertelde haar zoon echter dat hij het geheim moest houden of dat ze anders allemaal in de gevangenis zouden vliegen”, aldus het Openbaar Ministerie.

Agenten aan de deur

Toch kreeg justitie lucht van de relatie. Enkele schoolvriendinnen waren op de hoogte en stapten naar de directie. Zo werd de politie op de hoogte gebracht. Het was pas in 2018 dat er een einde kwam aan de relatie, toen de agenten aan de deur stonden.

De rechter veroordeelde de man tot een celstraf van 3 jaar voorwaardelijk, met uitzondering van de voorhechtenis, en een boete van 4.000 euro. Een van de voorwaarden is dat hij zich moet laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. De 35-jarige Waregemnaar wordt ontzet uit de rechten voor vijf jaar en mag in die periode geen activiteiten uitvoeren met minderjarigen.

Schuldig verzuim

De mama, die verstek gaf, kreeg ook een straf voor het schuldig verzuim. Een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro – beiden met uitstel – werden haar deel. Het meisje sprak tijdens de pleitzitting al nuchter op de feiten. “Ik besef nu dat het een foute beslissing was. Ik heb nu alles verwerkt en koester tegen niemand wrok. Ik zal gewoon blij zijn als alles is afgerond.”