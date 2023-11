“Ware Rambo” krijgt celstraf nadat hij woning binnendrong, kind (1) ontvoerde en politie aanviel met keukenmessen

18 maanden voorwaardelijk, dat is het verdict voor J.M. (33) uit Deerlijk. De man drong op 18 juni de woning binnen van zijn ex en ontvoerde hun kindje (1) op de fiets. Daarna viel hij de agenten die hem wilden arresteren aan.

Ook het Openbaar Ministerie was – in negatieve zin – onder de indruk van de vertoning van de 33-jarige J.M. uit Deerlijk en deed het relaas van wat zich op 18 juni voordeed nauwgezet uit de doeken. “Als een ware Rambo stampte hij de voordeur open, rukte het eenjarige kind uit de armen van haar moeder en vluchtte door de gietende regen op de fiets weg.”

Daarbij hield het niet op. Hij wist dat de politie hem op de hielen zat, dropte zijn dochter bij een vriend en trok naar zijn huis. ““Toen de politie er aankwam, kwam hij naar buiten met in beide handen een groot keukenmes. En neen, dat was geen mes om boterhammetjes te smeren”, vertelde de advocaat van de twee agenten die hem moesten oppakken. “Ze moesten hun dienstwapen trekken om hem te kunnen boeien.”

Overdreven

Opgeblazen en te nuanceren, meende de man. De mama van zijn dochter woonde bij haar ex, maar dat was een façade en dat was hij kotsbeu. Dat leidde tot de feiten. “Al rukte hij het kindje niet uit de armen van de moeder. Het meisje, dat hem ook gewoon papa noemt, was gewoon kalm.”

De rechter besliste toch dat de feiten ernstig genoeg waren voor een fikse veroordeling. De man kreeg een celstraf van 18 maanden met uitstel, uitgezonderd de voorhechtenis. Er werd bovendien een contactverbod opgelegd met zijn ex en haar omgeving. De man moet zich laten begeleiden voor zijn agressie- en financiële problemen. Beide agenten krijgen een schadevergoeding van 450 euro.