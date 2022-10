Waal slaat buschauffeur en eist nu zelf schadevergoeding: “kinderen zijn bang van Lijnbus”

De wereld op zijn kop in de strafrechtbank van Veurne. Een 30-jarige man uit het Waalse Ottignies staat terecht omdat hij vuistslagen uitdeelde aan een buschauffeur maar eiste plots zelf een schadevergoeding van De Lijn. “Mijn kinderen zijn nu bang van een Lijnbus door wat daar gebeurde”, sprak hij.

De feiten speelden zich af op 20 augustus vorig jaar in Nieuwpoort. De 30-jarige Rudy V. uit Ottignies was er met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie en nam de volle Lijnbus. Dat was niet naar zijn zin. Hij begon te discussiëren met de Lijnchauffeur die volgens hem veel te wild reed. “Volgens V. maakte de chauffeur plots een bruusk manoeuvre waardoor zijn vrouw en kinderen ten val kwamen en zich bezeerden”, sprak de procureur. ‘Daarop viel hij de chauffeur aan en deelde hem vier klappen uit. Belangrijk te melden is dat de chauffeur inderdaad een manoeuvre moest maken net omwille van het feit dat V. aan het schreeuwen was en hem afleidde. Dat is te zien op de camerabeelden. Ik vraag zes maanden cel met uitstel en vraag een cursus agressiebeheersing op te leggen.” De Lijn vraagt 1.465 euro schadevergoeding, de chauffeur 750 euro.

Bang van De Lijn

De 30-jarige Rudy V. scheen niet te beseffen dat hij de beklaagde was en wilde de rollen om draaien. “Ik eis een schadevergoeding van De Lijn”, sprak hij. “Sinds dat incident zijn mijn kinderen bang van een Lijnbus en durven ze er al zeker niet meer op te stappen. Wat die chauffeur deed was fout. Ik heb enkel gehandeld als een boze vader die opkomt voor zijn kinderen.” Ondanks pogingen van de rechter hem duidelijk te maken dat hij wel degelijk de beklaagde was bleek het moeilijk door te dringen bij V. Hij gaf wel toe viermaal geslagen te hebben. Vonnis op 25 november. (JH)