Vrouwelijke inspecteur krijgt klappen tijdens controle verwaarloosde huisdieren in Dentergem: drie leden van zelfde gezin riskeren tot zes maanden cel

Drie leden van een gezin uit Dentergem riskeren voor de Brugse rechtbank een celstraf voor weerspannigheid en slagen. Tijdens een controle van hun kat en twee honden keerden zij zich tegen een vrouwelijke inspecteur van Dierenwelzijn Vlaanderen.

Vergezeld door agenten van de politiezone Midow trok een vrouwelijke inspecteur van Dierenwelzijn Vlaanderen op 22 juni 2023 naar een woning in Dentergem. De bewoners waren pas verhuisd en de inspecteur wou de leefomstandigheden van de huisdieren controleren. Bij aankomst begonnen G.D. (43) en zijn dochter A.D. (19) meteen te roepen en tieren. Uiteindelijk kalmeerde de situatie en begon de inspecteur aan haar controle.

De kat en twee honden van het gezin bleken evenwel in erbarmelijke omstandigheden te leven. Zo was de kat bijzonder mager en leefde het dier tussen de uitwerpselen. Ook een van de honden kreeg duidelijk te weinig eten. Toen de inspecteur de kat mee wou nemen, sloot A.D. haar kortstondig op in de huiskamer. Ze gaf haar een vuistslag in het gezicht en trok aan haar halsketting. Uiteindelijk kon de inspecteur de woning ontvluchten.

Boete

A.D. bekogelde de inspecteur en agenten vanuit haar slaapkamerraam met allerhande spullen en rende de straat op. K.R. (33), de partner van G.D., schopte tegen het scheenbeen van een politieman. Naast de inspecteur en het Vlaams Gewest stelden zich ook vier agenten burgerlijke partij. “Dit gaat mij nooit meer loslaten”, getuigde de inspecteur. “Ik ben na de feiten wel meteen terug aan de slag gegaan. Ik wou geen angst ontwikkelen om het werk opnieuw aan te vatten. Ik vraag wel een duidelijk signaal dat zo’n gedrag niet kan.”

Advocaat Joost Hoste hekelde de houding van A.D. tijdens haar verhoor. “Ze sloot immers niet uit dat ze dit opnieuw zou doen”, foeterde hij. Procureur Jinmin Arnou vroeg vier maanden cel met uitstel voor A.D. Voor G.D. en K.R. vroeg ze zes maanden effectief. “Zij hebben de situatie laten escaleren”, stelde ze. Zij kregen eerder al 1.200 euro boete voor dierenverwaarlozing. Voor K.R. was die boete voor de helft met uitstel.

Niemand van de drie beklaagden kwam vrijdag opdagen voor het proces. De uitspraak volgt op 21 maart. (AFr)