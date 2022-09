Vrouw verzoent zich met man die haar nek brak tijdens verkrachting in Oudenburg

Een 36-jarige man uit Oudenburg moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor verkrachting van zijn partner. De vrouw liep daarbij twee gebroken nekwervels op. Opmerkelijk: de twee verzoenden zich en vormen nog steeds een koppel.

Bij N.C. en zijn twaalf jaar oudere partner vielen wel vaker klappen als ze gedronken hadden. De politie was dan ook al meermaals tussenbeide gekomen toen de situatie op 4 augustus 2020 volledig uit de hand liep. De vrouw vluchtte toen halfnaakt en helemaal bebloed naar de buren. Haar man had haar zwaar toegetakeld en verkracht. In het ziekenhuis bleek dat de vrouw twee gebroken nekwervels had. N.C. werd opgepakt en zat een maand in voorhechtenis.

Door de feiten kwam het tot een echtscheiding, maar de twee verzoenden zich en vormen nog steeds een koppel. Op het proces vroeg de vrouw dan ook slechts een euro symbolische schadevergoeding. “Nu we niet meer drinken gaat het weer goed,” stelde ze. “Enkel als hij alcohol drinkt verandert hij in een monster.”

Naast de feiten van 4 augustus moet N.C. zich ook verantwoorden voor zes eerdere feiten van partnergeweld. “Alcohol was de rode draad in hun relatie en veroorzaakte alle problemen”, pleitte Beatrice Waerenburgh, de advocaat van N.C. “Maar als ze nu een terrasje doen drinken ze enkel nog cola.”

Meester Waerenburgh vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden, zoals een alcoholverbod. De procureur vroeg een voorwaardelijke bestraffing zodat de man zijn drankprobleem kan aanpakken. De uitspraak volgt op 17 oktober. (AFr)