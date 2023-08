Vrouw slachtoffer van carjacking in Menen, dader wordt in Frankrijk gevonden via traceerfunctie gsm

Maandagmorgen werd een dame het slachtoffer van een carjacking aan het zwembad van Menen. De dader en de wagen konden in Noord-Frankrijk teruggevonden worden doordat de gsm kon worden getraceerd.

Het was iets na halfnegen maandagmorgen wanneer een vrouw uit haar wagen werd gesleurd. Aan het zwembad van Menen werd ze door een man bedreigd met een pistool, waarna hij met de auto vluchtte.

Traceerfunctie van iPhone

De familie van de vrouw liet het daar echter niet bij. Ze achterhaalden de positie van haar auto dankzij de traceerfunctie van de iPhone die er nog in lag. Bleek dat de dader zich in het Noord-Franse La Bassée, iets over Rijsel, bevond.

De politie van zowel de zone Grensleie (Menen, Wevelgem en Ledegem) als die van de Franse gemeente werden intussen ingeschakeld. “Dankzij ons lik-op-stuk-beleid konden we de dader inrekenen en vonden we de wagen, die licht beschadigd was, terug”, aldus korpschef Didier Vandecasteele van de politiezone Grensleie. (JD)