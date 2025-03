Vrouw raakt vijf maanden werkonbekwaam na rake klappen, toch hoopt Libiër op milde straf

Een 38-jarige Libiër moest zich dinsdagochtend voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen en diefstal. De dertiger ging op een appartement in ’t Brugse door het lint en sloeg een vrouw het ziekenhuis in. Het slachtoffer was vijf maanden werkonbekwaam.

Op 15 september vorig jaar besliste een Brugse dame dat Amine H. (38) niet meer welkom was op haar appartement. De Bruggelinge vroeg de Libiër , die er af en toe bleef slapen, het appartement te verlaten. Toch keerde de man diezelfde avond nog terug. Amine H. was onder invloed en al snel escaleerde de situatie. De vrouw kreeg enkele rake vuistslagen op het hoofd en in het gezicht. De politie kwam tussenbeide en de vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. De agenten troffen Amine H. in het appartementsgebouw aan met bebloede handen en met de gsm van het slachtoffer op zak.

Volgens een wetsdokter raakte de vrouw, die twee weken op de intensieve afdeling lag, door de kwetsuren zeker vijf maanden werkonbekwaam.

Vrijspraak

Het slachtoffer verblijft momenteel in een psychiatrisch ziekenhuis, maar zelfs vanuit de gevangenis blijft Amine H. contact zoeken. De burgerlijke partij eiste daarom tijdens de zitting uitdrukkelijk dat het slachtoffer met rust wordt gelaten. Aanvankelijk verklaarde H. dat hij de vrouw nooit had geslagen, maar die verklaring stuurde hij later bij. “In een herverhoor gaf de man toe dat hij haar misschien had geslagen en dat ze allebei hadden gevochten”, zei de procureur.

Advocaat Anthony Demol beweerde bovendien dat de ontwenningsverschijnselen ervoor zorgden dat de arbeidsongeschiktheid – die initieel op vier maanden werd geschat – verlengd werd. Daarnaast vroeg de verdediging de vrijspraak voor de zogenaamde diefstal. Voor de slagen en verwondingen drong meester Demol aan op een straf met uitstel.

Vonnis op 22 april.