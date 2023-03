Vrouw die hondje mishandelde in Oostende was ontslagen vrijwilligster in dierenasiel: “Geen enkel bot in lijfje van het dier was nog heel”

Het parket voert een onderzoek naar de mishandeling van een dwergpinscher, dat geëuthanaseerd moest worden door de ernst van de verwondingen. Het baasje, een vrouw van 37, werd in 2019 al ontslagen als vrijwilligster in het dierenasiel Het Blauwe Kruis in Oostende. “Het gevoel met haar zat niet juist.”

De 37-jarige vrouw uit Oostende kwam zaterdagavond in het vizier van een politiepatrouille toen ze haar dier herhaaldelijk aan het schoppen was. Daarop werd beslist om in te grijpen en de vrouw staande te houden. De dwergpinscher liep verschillende verwondingen op en moest uiteindelijk door de dierenarts worden ingeslapen. De andere hond van de vrouw, een 16-jarige jack russell, werd later gevonden in het stadscentrum. De politie nam het dier in beslag en bracht het onder in Het Blauwe Kruis in Oostende.

Ontslagen in 2019

Laat dat nu net de plaats zijn waar de vrouw tot 2019 zelf vrijwilligster was. “Ze was hier inderdaad tot 2019 actief”, vertelt voorzitter van Het Blauwe Kruis Oostende Fabrice Goffin. “We hebben toen afscheid van haar genomen omdat het gevoel met haar niet juist zat. Ze is dan ook op geen enkele manier nog lid van ons dierenasiel. Er zijn bij ons geen incidenten geweest met de vrouw, maar we voelden dat dierenwelzijn bij haar niet op de eerste plaats stond.”

Nu loopt een onderzoek naar de mishandeling van de dwergpinscher. “Bij het diertje dat men moest laten inslapen, was geen enkel bot in zijn lijfje nog heel. Ik zou me als dierenasiel burgerlijke partij kunnen stellen, maar in deze was het dierenasiel niet rechtstreeks betrokken.”

Actief in politiek

Opvallend: de vrouw is lid van Groen en stond tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de politieke partij. Ze zou zelfs meegeschreven hebben aan het Groen-programma rond dierenwelzijn. “Ook wij kunnen ons over een identiteit niet uitspreken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Silke Beirens (Groen).

“Niettegenstaande gaat het hier wel over zware feiten van dierenmishandeling. Het is verschrikkelijk en als partij distantiëren we ons hier ook van. Het is goed dat de politie de feiten met eigen ogen heeft kunnen vaststellen en dat de vrouw in kwestie vervolgd zal worden.”

“De rechter moet een signaal geven aan de maatschappij. Dit is een schrijnende daad van wreedheid” – Michel Vandenbosch van GAIA

De vrouw krijgt de volle laag op sociale media. Ook Michel Vandenbosch van GAIA is niet te spreken over het incident. “De rechter moet een signaal geven aan de maatschappij”, duidt Vandenbosch. “Dit is een schrijnende daad van wreedheid. Daar staan in Vlaanderen gevangenisstraffen op van vijf jaar en een maximum geldboete van 800.000 euro.”

“Bovendien kan de rechter een verbod leggen op het houden van huisdieren en dat is misschien nog het allerbelangrijkste. De rechter is niet verplicht om dergelijke straffen op te leggen, maar ik hoop dat men hier goed bij nadenkt en dat dierenleed stopt. Er is geen enkel excuus die dergelijk gedrag goedkeurt. Een strenge straf is aan de orde.”