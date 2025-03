Vrouw blijvend verminkt nadat ze glas in gezicht krijgt in Blankenberge: dader krijgt veertien maanden celstraf

Een vrouw liep blijvende littekens op nadat ze een glas in het gezicht kreeg tijdens een bezoek aan een Blankenbergse zomerbar. De dader, een 29-jarige Oostendenaar, kreeg veertien maanden cel.

Het slachtoffer was in de nacht van 4 op 5 september 2021 aanwezig in de zomerbar Boho Village in Blankenberge. Beklaagde Kazbek M. (29) begon de vriendin van de vrouw zonder enige reden verwijten naar het hoofd te slingeren. Het slachtoffer wees de Oostendenaar terecht waarop die haar uitschold voor ‘hoer’. De beide vrouwen verlieten hierop de zomerbar.

M. besloot de vrouwen te volgen. Het slachtoffer gooide haar drank in zijn gezicht, waarop de Oostendenaar door het lint ging. Hij nam zijn eigen longdrinkglas en sloeg dit stuk in het gezicht van de vrouw, die hierdoor blijvende littekens opliep. De feiten hadden evenwel nog veel erger kunnen aflopen want een glasscherf eindigde net onder de slagader in haar elleboog.

Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar cel voor M. De verdediging vroeg om de straf te beperken tot de twee maanden voorhechtenis. “Mijn cliënt wou eigenlijk hetzelfde doen als het slachtoffer, maar het glas glipte uit zijn handen”, aldus meester Machteld Ryckeboer. De advocate wees ook op het lange tijdsverloop sinds de feiten. De Brugse rechtbank oordeelde dinsdag dat de redelijke termijn inderdaad overschreden werd.

Aan het slachtoffer moet M. ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)