Vrouw (69) uit Roeselare neergestoken in buik, man (57) aangehouden voor poging tot moord

Naar aanleiding van een steekpartij zaterdagavond in een appartement in de Mariastraat in Roeselare is een 57-jarige bewoner opgepakt. C.C. wordt ervan verdacht zijn vrouw neergestoken te hebben in haar buik. De 69-jarige vrouw C.V. was een tijdlang kritiek, maar haar toestand is inmiddels stabiel. De man werd zondagnamiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd nadien aangehouden voor poging tot moord. Hij ontkent de feiten.

Zaterdagavond was de Mariastraat, de verbindingsweg tussen de Ardooisesteenweg en de Beversesteenweg, lange tijd afgesloten nadat er zich om 20.30 uur een steekpartij had voorgedaan in het appartementsgebouw residentie Ensor. Op de derde verdieping van het gebouw werd in een flat de bewoonster neergestoken in haar buik.

Tijd in levensgevaar

Haar man belde de hulpdiensten en de politie op. Bij hun aankomst werd onmiddellijk duidelijk dat de vrouw er erg aan toe was. De brandweer werd ingeschakeld om haar vanop de bovenste verdieping van het appartementsgebouw te evacueren. C.V. werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en vocht daar een tijdlang voor haar leven. Haar toestand is inmiddels stabiel. Ze werd geraakt aan haar darmen en verloor een nier.

Wat er zaterdagavond precies misgelopen is in het appartement, is onduidelijk. Bij aankomst van de politie bleek ook de man gewond te zijn aan de onderarm. De feiten speelden zich af in het appartement van het koppel. Het bloed in de lift en de inkomhal van het appartementsgebouw en buiten aan de deur van het appartementsgebouw is dan ook waarschijnlijk van hem of van tijdens de evacuatie van de vrouw. C.C. werd kort na de feiten opgepakt. Hij werd zondagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en nadien aangehouden voor poging tot moord. De man herinnert zich weinig en ontkent de feiten.

Nooit eerder problemen

De Mariastraat bleef zaterdag tot na middernacht afgesloten. Het labo en de wetsdokter gingen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het incident te onderzoeken. Die zijn ook voor de andere appartementsbewoners van residentie Ensor en andere buurtbewoners onduidelijk. Zij zitten met heel wat vragen. “We hebben geen weet van problemen tussen het koppel. De man is altijd erg vriendelijk, de vrouw zien we eigenlijk nooit.” De flat waarin de man en de vrouw wonen, is verzegeld door de politie.