Vrouw (68) die allergisch is voor planten breekt glas bij buurman: “Hij zette haag van helmgras om me te pesten”

Een 68-jarige vrouw uit Nieuwpoort riskeert een straf omdat ze op een nacht dronken aan de voordeur van haar buurman stond en daar gewapend met een bezemsteel vernielingen aanbracht. De reden? “Ik ben allergisch aan allerlei groen en speciaal om mij te pesten had hij een grote haag van helmgras geplant”, zegt M.V.

De vrouw moest zich voor ‘het vernielen van onroerende goederen’ verantwoorden in de correctionele rechtbank van Veurne. “Op 19 februari 2021 om 3 uur ’s nachts werd haar buurman gewekt door het breken van glas”, deed de procureur de situatie uit de doeken.

“Toen hij aan de voordeur ging kijken zag hij zijn kwade buurvrouw met een bezemsteel in de hand. Ze had een raam vernield en een stuk van de buitenverlichting. Blijkbaar kadert dit alles in een burenruzie die al 30 jaar aansleept. Omdat ze de schade al vergoedde, vraag ik een milde geldboete van 400 euro.”

Allergisch voor groen

“De burenruzie sleept al 32 jaar aan”, vulde advocaat Alain Coulier namens M.V. aan. “Mijn cliënte lijdt aan een speciale allergie voor allerlei groene planten, struiken en bomen. Maar haar buurman maakt de situatie voor haar problematisch door net extra groen aan te planten. Op een nacht had ze teveel gedronken en reageerde daar totaal verkeerd op. Maar de situatie is inmiddels opgelost. De vrouw verhuisde naar hun flat in Nieuwpoort terwijl haar echtgenoot nog steeds in het huis woont.”

Ook M.V. liet van zich horen. “Mijn buurman pestte me altijd”, zei ze. “Plots zette hij een haag van 20 meter lang vol helmgras tegen de schutting zodat het gras er aan mijn kant doorgroeide. Enkel om mij te pesten. Ook zijn grote bomen en varens onderhield hij niet, omdat hij wist dat ik er last van had.” Vonnis op 9 juni. (JH)