Vrouw (55) drinkt na vijf jaar nog eens alcohol… en gaat politie te lijf tot in cel toe

Een 55-jarige vrouw uit Veurne riskeert zes maanden cel met uitstel omdat ze zwaar over de schreef ging tegenover verschillende politiemensen van zone Westkust. Die waren opgeroepen naar danscafé The Posse in Oostduinkerke omdat de vrouw zich daar vervelend gedroeg. “Het was de eerste keer in vijf jaar tijd dat ik alcohol dronk, om mijn dochter een plezier te doen”, vergoelijkte E.V.

Op 11 juli vorig jaar rond 2 uur ‘s nachts belden verantwoordelijken van danscafé The Posse in Oostduinkerke de politie op omdat de 55-jarige E.V. zich daar uitdagend gedroeg. Ze viel klanten lastig en was voor geen rede vatbaar. “De politie sprak haar binnen aan maar ze slingerde hen heel wat verwijten naar het hoofd”, sprak de procureur.

Vrouw herinnert zich niets

“Daarom hebben ze haar uit het café gehaald. Eenmaal buiten sloeg ze een inspecteur met de hand aan de trui en stampte ze een tweede inspecteur. Ze bleef hen ook verwijten. Ze boeiden haar en brachten haar over naar het cellencomplex. Eenmaal de boeien daar uit waren, viel ze weer een van hen aan. De vrouw herinnert zich door de drank niets meer. Ze is al zesmaal veroordeeld bij de politierechter, waaronder viermaal voor dronkenschap. Ik vraag zes maanden cel en 800 euro, eventueel met uitstel.”

Op de zitting toonde E.V. haar spijt. “Het was de eerste keer in vijf jaar tijd dat ik alcohol dronk, om mijn dochter een plezier te doen voor haar feestje. Het spijt me.”

Haar advocaat vroeg de opschorting. Vonnis op 23 februari. (JH)