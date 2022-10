Vrouw (51) steekt huis van schoonouders in brand, maar kan er zich nauwelijks nog iets van herinneren: “Ik schaam me diep”

Een 51-jarige vrouw uit Oostende moet zich voor de rechtbank in Brugge verantwoorden voor brandstichting in de woning van haar schoonouders. De vrouw woonde daar op het moment van de feiten zélf met haar partner. Door een combinatie van een depressie met een alcoholverslaving, sloegen de stoppen bij haar door en stichtte ze brand. Pas een dag later kon ze deftig verhoord worden.

De brandweer werd op 5 september 2021 rond 21.20 uur opgeroepen voor een brand langs de Laurierstraat in de Oostendse deelgemeente Stene. Het vuur was vrij snel onder controle, maar had vooral in de woonkamer al veel schade veroorzaakt. Door de rookschade werd het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Er vielen geen gewonden.

De vrouw des huizes werd onmiddellijk na de feiten opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. De 51-jarige vrouw had er na een discussie met haar partner brand gesticht. “Het betreft zeer zware feiten. De vrouw mag blij zijn dat het vuur niet oversloeg naar andere woningen”, sprak de procureur. Het Openbaar Ministerie vorderde twee jaar cel met probatie-uitstel.

Haar advocaat liet meteen verstaan dat de feiten niet worden betwist. “Ze kaderen binnen een alcoholproblematiek”, sprak de verdediging. “Tot de dag van die brand zag mijn cliënte haar alcoholprobleem zelf niet in. Die bewuste avond had ze antidepressiva genomen in combinatie met alcohol. Pas de dag nadien kon ze helemaal verhoord worden. Ze herinnerde zich enkel nog flarden van de brand.”

De vrouw was ook zelf aanwezig in de rechtbank en liet verstaan dat de zaak extra emotioneel is omdat de woning, waar ze met haar partner woonde, eigendom is van haar schoonouders. Wél opvallend: de familie kwam haar wel steunen in de rechtbank. “Die mensen zijn haar vanaf dag één blijven steunen”, aldus haar advocaat. “Mijn cliënte schaamt zich diep en voelt zich natuurlijk schuldig.”

De verdediging vraagt in hoofdorde een opschorting met probatie-voorwaarden. Vonnis 15 november. (MM)