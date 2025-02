Vrouw (44) riskeert jaar cel nadat ze acht maanden lang buren terroriseert

Een 44-jarige vrouw uit Diksmuide riskeert 1 jaar effectieve celstraf omdat ze acht maanden lang zowat al haar buren terroriseerde. Telkens onder invloed van drank en drugs maakte H.D. het iedereen lastig door bijvoorbeeld op ramen en deuren te kloppen en de rust ‘s nachts te verstoren. Een getergde buur eist 1.000 euro schadevergoeding.

De 44-jarige H.D. uit Diksmuide is absoluut geen onbekende voor haar buren en ook niet voor het gerecht, want enkele jaren eerder kreeg ze al eens 37 maanden cel. “Tussen 14 februari en 16 oktober vorig jaar regende het klachten bij de politie”, stelt de procureur. “Die moest om de haverklap tussenbeide komen. Telkens onder invloed van drank of drugs maakte H.D. het leven haar buren zuur. Ze verheerlijkte op straat openlijk misdadigers, klopte dag en nacht op ramen en deuren, scheen binnen met een zaklamp en zo ging dat maar door. Volgens een deskundige verkeerde ze telkens in een psychose door haar middelenmisbruik.” Er werd 1 jaar cel en 400 euro boete gevraagd. Een van de buren, bij die de vrouw om de haverklap binnen stond en bij wie ze geld en sigaretten aftroggelde of een bankkaart stal, vraagt 1.000 euro schadevergoeding. “We begrijpen dat”, zegt de advocaat van H.D. “Nu is ze een heel andere vrouw, nu ze clean is. Ze beseft dat het zo niet meer verder kan en wil zich eventueel laten opnemen. Gelukkig krijgt ze nog steeds de steun van haar man en twee kinderen.” Vonnis op 4 maart. (JH)