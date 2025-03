Vrouw (37) ontsnapt alsnog aan zware celstraf nadat ze op valentijn mes in buik van echtgenoot gooide

Een 37-jarige vrouw uit Veurne ontsnapt in extremis aan nog eens drie jaar effectieve celstraf nadat ze op Valentijnsdag 2022 een mes in de buik van haar echtgenoot gooide. W.C. kreeg er vier jaar cel, drie met uitstel voor, maar leefde haar voorwaarden lang niet na. Nu ze eindelijk opgenomen is in de psychiatrie, vond de rechter een herroeping van haar straf niet nodig.

Op Valentijnsdag 2022 was er niet echt sprake van romantiek in de woning van de 37-jarige W.C. en haar toenmalige 56-jarige echtgenoot. Beiden woonden op een appartement in de Voetbalstraat en kregen een hoogoplopende ruzie. Daarbij was W.C. erg zwaar onder invloed van alcohol. Tijdens de ruzie gooide ze meermaals met messen in de richting van haar man. Uiteindelijk gooide ze een van de slagersmessen te krachtig in de richting van haar man die in zijn buik neerplofte. Hij liep daarbij een wonde van 46 millimeter diep op en raakte zwaargewond maar herstelde wel. Voor die feiten kreeg de vrouw vier jaar cel waarvan drie met uitstel en één effectief. De poging doodslag werd ook bewezen.

Langdurige behandeling

W.C. moest zich aan een reeks voorwaarden houden maar faalde. Ze leefde het contactverbod niet na, bleef drinken en liet zich niet verplicht opnemen voor een psychiatrische begeleiding. Het parket vroeg daarom de herroeping. “Maar er is goed nieuws”, sprak haar advocaat. “Ze deed intussen alles wat kon en sinds december is ze opgenomen voor een langdurige behandeling. Ze doet nu alles wat van haar gevraagd wordt en weet dat alles moet naleven.” Dat peperde de rechter haar ook nog eens in. Hij sprak de herroeping van de straf niet uit, maar voor W.C. is het wellicht de laatste kans. (JH)