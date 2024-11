Vrouw (32) die partner tot twee keer toe te lijf ging met mes krijgt voorwaardelijke celstraf: “Hij kampt nog steeds met angstaanvallen”

Tijdens een zware ruzie stak Heidi R. (32) haar toenmalige partner neer met een keukenmes in Oostende. Een dik jaar later ging de Antwerpse de 37-jarige man nógmaals te lijf, deze keer met een steakmes. Dat levert haar vier jaar voorwaardelijke celstraf op wegens dubbele poging tot doodslag.

Door drank en drugs kwam het geregeld tot zware ruzies tussen Heidi R. en haar toenmalige partner op hun appartement aan het Prinses Clementinaplein in Oostende. Maar op 12 mei 2022 liep de situatie uit de hand tijdens een banale ruzie over de vuilniszakken die nog niet buiten stonden. Het kwam tot een schermutseling waarbij R. haar partner met een keukenmes in de arm, onderrug en hals stak. Terwijl het slachtoffer wegstrompelde bekogelde R. hem ook nog met keukengerei.

R. kwam na een maand voorwaardelijk vrij. Ze moest haar verslaving aanpakken en kreeg ook een contactverbod opgelegd. Maar in de zomer van 2023 trok ze opnieuw in bij het slachtoffer in Oostende. Daar kwam het op 26 juli vorig jaar opnieuw tot een gewelddadige confrontatie. R. kwam die avond later dan verwacht thuis na een uitje met collega’s, en werd kwaad omdat haar 10-jarige zoon nog niet in zijn bed zat.

Steakmes

Terwijl de jongen op zijn kamer zat, gaf R. haar partner enkele rake vuistslagen en stak ze hem in de rug met een gekarteld steakmes. De man hield er een snijwonde aan over, en R. zat opnieuw een maand achter tralies. Ze beweerde dat ze wilde vermijden dat het slachtoffer haar zoon iets wou aandoen. Tijdens de pleidooien voor de Brugse strafrechtbank vroeg de procureur vijf jaar cel, eventueel voorwaardelijk, wegens dubbele poging tot doodslag.

De verdediging stelde dat van een oogmerk om te doden geen sprake was. “Het geweld kwam ook telkens van twee kanten”, pleitte advocaat Gregory Everaert. “Bij het tweede incident werd mijn cliënte als eerste bij de keel gegrepen. Toen ze haar partner op haar zoon zag afstormen, heeft ze in paniek dat mes genomen. Intussen is de relatie verbroken en keerde mijn cliënte terug naar haar roots in Antwerpen.”

R. zal zich de komende jaren aan een resem strikte voorwaarden moeten houden. Aan haar ex moet ze 5.000 euro schadevergoeding betalen. “Mijn cliënt kampt nog steeds met angstaanvallen”, pleitte Pieterjan Dens, de advocaat van R. “Hij heeft ook moeite om nog een partner te vertrouwen.” (AFr)