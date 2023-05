Vrijspraak voor man die beschuldigd werd van verkrachting met schroevendraaier

F.H. (47) uit Kruiseke (Wervik) zou twee jaar geleden een vrouw verkracht hebben, onder meer met een schroevendraaier. Het Openbaar Ministerie eiste 3 jaar cel, maar uiteindelijk sprak de rechter de vrijspraak uit.

“Ze wil wraak omdat hij met haar wilde breken”, verdedigde de advocaat van F.H. (47) uit Kruiseke zijn cliënt. Hij stond terecht voor de verkrachting van een vrouw. Ze beweerde zelfs te zijn gepenetreerd met een schroevendraaier.

Echter, de man beweerde dat het onzin was. Hij had een overspelige relatie met de vrouw en trok zelfs bij haar in. Op 31 januari 2021 vertrok hij er, maar keerde hij terug waarna er seks volgde. De ochtend erop besloot hij toch de relatie te beëindigen.

Ze zou dan zelf haar kamer overhoop gehaald hebben en naar de politie zijn gestapt. De rechter geloofde alvast de versie van F.H. en sprak de man vrij. Hij riskeerde een celstraf van 3 jaar effectief. (JD)