Vriendinnen raken slaags met drie mannen na verhitte discussie in Knokke-Heist: 28-jarige vrouw afgevoerd naar ziekenhuis

Een 28-jarige vrouw ligt momenteel in het ziekenhuis met verwondingen aan het hoofd nadat ze vrijdagnacht samen met een vriendin betrokken raakte in een verhitte discussie op straat in Knokke-Heist. Dat gebeurde na afloop van een fuif even verderop. De vrouwen raakten na de discussie slaags met drie mannen die het nadien op een lopen zetten.

Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Even voor 5 uur waren de twee vriendinnen op de terugweg van een fuif, toen ze het in de Bondgenotenlaan in Knokke-Heist aan de stok kregen met drie mannen. Er ontstond om vooralsnog onbekende reden een verhitte discussie tussen beide partijen, waarop één van de mannen plots de 28-jarige vrouw op de grond duwde. Ze kreeg daarbij ook een schop tegen het hoofd. De vrouw liep verwondingen op aan het hoofd en was aan het bloeden. Ze werd afgevoerd en ligt voor verzorging nog steeds in het ziekenhuis ter controle. Ze liep onder andere een hersenschudding op. Haar vriendin (27) raakte in het duw- en trekwerk eveneens gewond en herstelt momenteel thuis van de gebeurtenissen.

De drie mannen zetten het voor aankomst van de politie op een lopen. “We kunnen bevestigen dat we ter plaatse zijn gekomen na melding van een verhitte discussie die eindigde in een vechtpartij. Het onderzoek naar de daders is lopende. Daarbij zullen we onder andere de camerabeelden uit de buurt analyseren”, zegt commissaris Philippe Vandierendonck. (MM)