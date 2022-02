Voyeur uit De Haan filmt met piepkleine camera onder rokken winkelende vrouwen: raadkamer beveelt internering

De Brugse raadkamer heeft de internering bevolen van een 55-jarige man uit De Haan wegens voyeurisme. F.V. werd in 2018 opgepakt in Brico Plan-It in Brugge waar hij met een piepkleine camera onder de rokken van winkelende dames filmde. “Hij was zodanig op mijn benen gefixeerd dat hij niet doorhad dat ik hem aankeek.”

Op 10 november 2018 werd F.V. op heterdaad betrapt in Brico Plan-it in de Kolvestraat in Brugge. De vijftiger was er stiekem onder de rokken aan het filmen van winkelende dames. Hij maakte daarbij gebruik van een opgerolde folder. “Hij ging heel vernuftig te werk”, getuigde een van de slachtoffers, een 48-jarige vrouw uit Zedelgem, destijds in deze krant. “Ik zag hem achter mij neerhurken en het leek alsof hij iets zocht op het onderste rek. Maar vanuit mijn ooghoeken zag ik hoe hij een vreemd rolletje stiekem onder mijn rok hield. Op dat moment begon ik te vermoeden dat hij mijn slip aan het filmen was. Hij was zodanig op mijn benen gefixeerd dat hij niet doorhad dat ik hem aankeek.”

De vrouw wandelde geschrokken verder en deelde haar vermoedens met haar vriend. De twee spraken een verkoper aan en zagen vervolgens hoe de man in de gangen dames met rokken achterna liep. Toen F.V. nog een tweede maal neerhurkte achter de Zedelgemse vrouw greep haar vriend het rolletje af.

De vijftiger werd staande gehouden aan de kassa waar hij de feiten bekende. Naar eigen zeggen was het niet de eerste keer dat hij zoiets deed en had hij hulp nodig. De politie kwam ter plaatse en trof bij de man een piepklein cameraatje aan. Dit liet hij bij de feiten telkens zakken in een opgerolde folder. Met een app op zijn smartphone stuurde hij het toestel aan. Uit onderzoek van het geheugenkaartje bleek dat de man al meerdere jaren dames filmde in winkels en supermarkten, vooral in De Haan. Sinds de strafbaarstelling van voyeurisme in februari 2016 tot de betrapping werden uiteindelijk zeven slachtoffers weerhouden.

F.V. kwam na anderhalve maand voorhechtenis voorwaardelijk vrij. Het onderzoek wees uit dat hij met een geestesstoornis kampt. De man was sinds zijn vrijlating al ambulant in behandeling bij een psychiater en vermoedelijk zal hij die verder kunnen zetten. Het is aan de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) om daarover te beslissen. Aan zijn slachtoffers moet F.V. een schadevergoeding betalen. (AFr)