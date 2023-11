Vouwmes en matrak leveren Oostends ex-lid hiphopbende RAW13 vier maanden cel op

Een voormalig lid van de beruchte hiphopbende RAW13 heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf gekregen voor verboden wapendracht. J.R. (33) liep in Oostende rond met een matrak en een vouwmes.

Op 24 januari vorig jaar werd J.R. betrapt bij een winkeldiefstal in Oostende. De dertiger bleek een uitschuifbare wapenstok op zak te hebben. Op 18 juli 2022 liep de Oostendenaar opnieuw tegen de lamp. Bij een controle voor lawaaihinder bleek dat hij met een vouwmes op pad was. J.R. kreeg een voorstel tot minnelijke schikking, maar hij ging daar niet op in. Hij weigerde immers afstand te doen van het mes. Hierop werd hij voor de rechtbank gedaagd.

Het openbaar ministerie wees op het beladen strafregister van J.R., die al een hele resem veroordelingen opliep voor onder meer drugs, diefstal, slagen en bedreigingen. De meeste van die feiten pleegde hij tijdens zijn periode bij de beruchte hiphopbende RAW13. Vier leden van die bende werden in 2015 veroordeeld tot zware celstraffen voor moord en dubbele poging tot moord in Torhout. Op het assisenproces werd R. gehoord als getuige. (AFr)