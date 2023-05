Voorwaardelijke straf voor man die partner probeerde te wurgen in Kortemark

Een 40-jarige man uit Izegem heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden voorwaardelijke straf gekregen voor poging tot doodslag. Tijdens een zware ruzie probeerde S.L. zijn partner te wurgen.

Op 23 december 2020 alarmeerde de buurman van S.L. en zijn toenmalige partner – het koppel woonde toen nog in Kortemark – de politie. Volgens de man was de partner van S.L. tijdens een zware ruzie naar buiten gelopen. S.L. had de 42-jarige vrouw vastgegrepen waardoor ze viel. Vervolgens had hij de vrouw bij haar sjaal weer naar binnen gesleurd. Het volgende moment was hij met handen en knieën op haar hals gaan zitten en duwde hij haar mond en neus dicht. Het slachtoffer verklaarde achteraf dat het fataal zou afgelopen zijn mocht de buurman niet tussenbeide zijn gekomen.

Ademnood

Volgens S.L. strookten de verklaringen van de buurman niet met de werkelijkheid. Zo zou zijn vrouw gevallen zijn omdat ze met haar sjaal aan iets haperde. Naar eigen zeggen zat hij ook niet op, maar slechts naast haar. Hij zou zijn hand slechts kortstondig op haar mond hebben gelegd omdat ze bleef tieren. Volgens de verdediging was van poging tot doodslag dan ook geen sprake. Maar de rechtbank zag dat anders onder meer omdat het slachtoffer tijdens de feiten in ademnood kwam.

Vuurwapens

Onderzoek wees uit dat L. sinds april 2020 al zeker drie keer geweld had gebruikt tegen zijn partner. Na de feiten van 23 december werden in de woning ook heel wat vuurwapens aangetroffen. De man zat vier maanden in voorhechtenis maar komt nu voorwaardelijk vrij. Hij kreeg onder meer een alcoholverbod en mag ook geen contact meer hebben met het slachtoffer. Hij moet ook in behandeling voor zijn drugsprobleem. Aan het slachtoffer moet hij 1.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)