Voorwaardelijke celstraf voor werknemer Kringwinkel na ongewenste intimiteiten op de werkvloer

Een 52-jarige man die een tijdje in de Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen in Ingelmunster actief was, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Hij werd door een vrouwelijke collega beschuldigd van ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Het slachtoffer vroeg 14.000 euro schadevergoeding maar moest tevreden zijn met 2.260 euro.

Zowel Hatem A. uit Roeselare als de vrouw waren in 2020 actief in het logistiek centrum van de Kringwinkel in Ingelmunster. Volgens A. heerste er een goede, losse werksfeer waarbij veel werd gelachen. “Hij maakte inderdaad regelmatig aangebrande mopjes maar dat deed de vrouw ook. Ze lachten er samen om”, aldus Michiel Van Eeckhoutte in naam van Hatem A. “De vrouw gaf nooit signalen dat ze het niet leuk vond. Tot de sfeer plots omsloeg en iedereen zich tegen hem keerde.”

Heel ander verhaal bij de vrouw, die zich steeds meer stoorde aan de complimentjes, seksistische en ongepaste opmerkingen van A. ‘Ik wil seks met jou’, ‘ik wil een baby met jou’, ‘Ik wil naar je borsten kijken’, zo kreeg ze naar eigen zeggen te horen. In augustus 2020 volgde een evaluatiegesprek waarbij A. te horen kreeg dat hij respect moest tonen voor de vrouwen. Maar op 10 september 2020 kneep hij volgens de vrouw in haar billen, stak zijn hand in haar broek en nam haar hand vast en wreef die tegen zijn geslachtsdeel. Volgens de vrouw en het parket duidelijk grensoverschrijdend gedrag. “Die aangebrande mopjes waren er, maar van die ongepaste aanrakingen is nooit sprake geweest”, verdedigde A. zich. “Ik heb altijd respect gehad voor vrouwen, ben gehuwd, vader,…” De man verloor zijn job en ook het slachtoffer keerde na een periode van ziekte maar kort meer terug naar haar werkplek omdat ze er niet meer kon aarden. (LSi)