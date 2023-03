Voorwaardelijke celstraf voor man die wapen trok in het verkeer: “Ze hebben er een week niet van geslapen”

Een 38-jarige man uit Blankenberge is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor bedreigingen en verboden wapendracht. Tijdens een conflict met een andere automobilist zwaaide A.B. plots met een luchtdrukpistool.

De feiten speelden zich op 26 augustus 2022 af op de Expresweg (N31) in Brugge. A.B. hinderde het voertuig van de slachtoffers door op de linkerrijstrook te blijven hangen. Toen hij hen toch had laten passeren, begon de beklaagde het voertuig te achtervolgen. B. deed zijn raampje open en begon zelfs met een pistool te zwaaien. Het incident werd gefilmd door de slachtoffers en door de dashcam van een vrachtwagen. Bij zijn arrestatie werd in de wagen van de beklaagde inderdaad een BB-gun aangetroffen.

In het voertuig van de slachtoffers zaten twee volwassenen en twee minderjarige meisjes. De moeder van het gezin maakte duidelijk dat de feiten een grote indruk hadden gemaakt. “Mijn dochter zat met een vriendinnetje op de achterbank. Ze hebben er een week niet van geslapen”, klonk het.

Wilde Westen

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde al zeven keer veroordeeld werd door de politierechtbank. “Die feiten zijn totaal onaanvaardbaar, we zijn hier niet in het Wilde Westen”, aldus procureur Mike Vanneste. In eerste instantie wilde het OM een werkstraf voorstellen, maar uiteindelijk werd toch negen maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel gevorderd. A.B. kampt immers met financiële en psychische problemen.

De verdediging betwistte de feiten niet, maar wierp wel op dat de slachtoffers aan het bumperkleven waren. Daarnaast werd uitgelegd dat B. na een scheiding door foute vrienden in contact kwam met drugs. Ondertussen volgt hij echter therapie. In die omstandigheden werd met succes aangedrongen op probatievoorwaarden. “Ik wist echt niet dat er kinderen in die auto zaten”, zei de beklaagde zelf.(MM)