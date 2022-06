Voorwaardelijke celstraf van 18 maanden en begeleiding voor leraar paardrijden voor uitwisselen naaktfoto’s met leerlinge

Een 43-jarige leraar van een paardenmanege in Kortrijk moet zich laten begeleiden als hij aan een celstraf van 18 maanden wil ontsnappen. Hij zette een 12-jarige leerlinge aan via Snapchat naaktfoto’s door te sturen en stuurde zelf ook onzedige foto’s door. Op zijn computer vonden de speurders ook foto’s van andere meisjes op de manege.

Het onzedig gedrag kwam in 2020 aan het licht. Het 12-jarig meisje vertelde aan een vriendinnetje dat ze van hun leraar paardrijden rare berichten kreeg via Snapchat. Ondanks het feit dat de man zelf gevraagd had alles geheim te houden. Hij stuurde zelf ook foto’s door in onzedige poses en drong er bij haar op aan dat ook te doen. En probeerde steeds verder te gaan. Gelukkig vertelde het vriendinnetje alles aan haar ouders en ging de bal aan het rollen. De leraar werd onmiddellijk ontslagen.

“Enkel dankzij enkele gelukkige toevalligheden is hij gestopt kunnen worden”, aldus de vader van het slachtoffertje. “Plots stond de recherche zedenzaken voor de deur. Voor je dochter van 12 jaar. Stel je voor. Ze keek naar haar leraar op. Hij bepaalde wie mocht promoveren en had dus een machtspositie. Ze had lang het gevoel dat ze iets fout had gedaan door het aan iemand te vertellen. Paardrijden was haar grootste hobby.”

De man gaf zijn schuld toe en drukte zijn spijt uit. “Hij zocht onmiddellijk begeleiding”, aldus zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. De komende 10 jaar mag hij geen activiteiten meer uitoefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen. De rechter gaf hem ook nog een boete van 208 euro. (LSi)