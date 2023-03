Voorwaardelijke celstraf van 15 maanden en boete voor man die ex in vijver duwt en met mes en zweep bedreigt

In een ondiepe vijver geduwd en bedreigd met een mes en een zweep. Een 67-jarige man uit Wevelgem greep naar de grove middelen om zijn ex-vrouw te doen bekennen dat ze had gestolen. Van de rechter in Kortrijk moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressieprobleem. In dat geval blijven 15 maanden celstraf voorwaardelijk. Aan een boete van 1.200 euro ontsnapt hij niet.

Op 16 februari lokte Patrick M. zijn ex naar de tuin. Hij duwde haar in de vijver en dreigde haar de kop in te slaan. Een mes en een zweep zetten die bedreigingen kracht bij. M. verdacht zijn ex er van geld uiteen kluis te hebben gestolen en wou dat ze dat bekende.

“Enkel bang maken”

“Tienduizenden euro’s”, bedroeg de buit volgens M. “Geld dat ik voor mijn kinderen spaarde. Zij vond de sleutel en ging regelmatig met biljetten aan de haal.” Aan de rechter bracht hij zijn excuses over voor de manier waarop hij te werk ging. “Ik wou haar alleen maar bang maken”, klonk het. Hij vroeg samen met zijn advocaat om er zonder straf vanaf te kunnen komen, maar dat vond de rechter toch een brug te ver. (LSi)