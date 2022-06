Voorwaardelijke celstraf maar fikse schadevergoeding voor automobilist na verkeersagressie in Roeselare

Een 21-jarige automobilist uit Roeselare is bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een effectieve boete van 800 euro voor verkeersagressie in de stad. Het slachtoffer liep een gebroken pols op en ondervindt ruim een jaar later nog altijd last. Hij kreeg ruim 25.000 euro schadevergoeding toegekend.

Op 20 januari 2020 mondde een discussie in het verkeer uit in agressie. J.P. stapte uit zijn wagen en gaf de andere automobilist na een verbale discussie een duw. Het slachtoffer viel op de grond en brak zijn pols. Een getuige kon de nummerplaat van J.P. noteren.

Het slachtoffer moest aan de pols geopereerd worden en ondervindt nog altijd hinder. “Tijdens mijn werk als drukker, als ik ga mountainbiken, het litteken aan mijn pols gaat niet meer weg,…” Een deskundige begrootte de precieze schade. J.P. daagde niet op voor zijn proces op de rechtbank in Kortrijk. (LSi)