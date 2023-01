Voorwaardelijke celstraf maar effectieve boete voor klap aan oudere man in Izegem

Twee jongemannen zijn elk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een effectieve boete van 1.000 euro, omdat ze in de nacht van 8 op 9 september in Izegem een oudere man hebben afgetuigd. Ze slingerden het slachtoffer enkele verwensingen en bedreigingen naar het hoofd en gaven hem een klap in het gezicht.

Navajo R. (25) uit Izegem en Sammy S. (22) uit Roeselare kregen het in de Roeselaarsestraat in Izegem aan de stok met een oudere man. Ze slingerden hem tal van verwensingen naar het hoofd. “Eén van hen zei ook dat hij hem een volgende keer zou vermoorden en maakte een snijdende beweging met zijn vinger langs zijn keel”, aldus de openbare aanklager. “Ze sloegen de oudere man tegen de grond en zetten het op een lopen.” De politie snelde ter plaatse en kon de man gewond aantreffen. Ook de daders konden de agenten snel vatten op basis van een beschrijving van hun kleding. Volgens het slachtoffer ging het duo ook aan de haal met 300 euro cash geld en enkele spullen die hij bij had. Beide jongemannen kwamen niet opdagen voor hun proces. Ze verklaarden bij de politie dat ze te veel hadden gedronken. (LSi)