Voorwaardelijke celstraf maar effectieve boete voor bezit en verspreiding kinderporno

Een 57-jarige man uit Roeselare liep voor de rechtbank in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een effectieve boete van 800 euro op voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Volgens de man werden de beelden gedeeld in een groepschat. “Daar delen we wel vaker video’s van zaken waarvan we walgen”, zei de man tegen de rechter.

Via Facebook werd in 2018 een melding gemaakt dat vanop de pagina van Tony K. kinderporno via een privébericht werd verspreid. De politie voerde een huiszoeking uit en doorzocht zijn laptop en gsm. “Daar werden nog eens zes bijkomende kinderpornografische video’s gevonden”, aldus het openbaar ministerie.

De man ontkende eerst de feiten, maar ging later toch door de knieën. “Ik besefte de draagwijdte niet”, zei hij tegen de rechter. De man is afkomstig van Angola en kwam zo’n tien jaar geleden naar België. “Hij zit nog altijd in enkele groepschats met mensen van Angola. In die chat sturen ze wel vaker dingen naar elkaar om te tonen hoe afgrijselijk het is. Het is zeker niet zo dat hij graag naar die beelden kijkt.” De man bood zijn excuses aan. (LSi)