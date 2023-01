Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor partnergeweld en weerspannigheid in Harelbeke

“Ik heb geen nood aan begeleiding en agenten hebben me geen les te spellen.” Een 49-jarige man uit Harelbeke liet niets aan de verbeelding over bij zijn verhoor nadat hij zijn echtgenote had geslagen en zich tegen zijn arrestatie had verzet.

Het was dan ook niet zo verrassend dat hij op de rechtbank in Kortrijk niet opdaagde voor zijn proces. Het leverde hem een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een effectieve boete van 800 euro op.

Op 22 november 2022 liep bij de politie een telefoontje binnen van de dochter van het koppel. “Dat vader moeder had aangevallen”, zo klonk het. Het meisje belde vanuit haar kamer. Vader J.C. was dronken thuis gearriveerd. Zijn vrouw kwam met haar hoofd tegen de koelkast terecht en was door de hond gebeten. Toen de politie aan de woning arriveerde, reageerde J.C. arrogant en agressief.

Hij verzette zich tegen de arrestatie, lachte de agenten uit en slingerde hen tal van verwijten naar het hoofd. De echtgenote stelde zich geen burgerlijke partij als slachtoffer, twee politie-inspecteurs deden dat wel. Zij kregen elk een schadevergoeding van 350 euro toegekend. (LSi)