Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor bedreigingen met wc-rolhouder en mes

Een bedreiging van een meisje aan het station van Roeselare met een wc-rolhouder en zijn eigen vader met een mes. Dat leverde een 20-jarige jongeman uit Roeselare op de rechtbank in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een effectieve boete van 800 euro op.

Op 24 september 2021 stond Joachim D. met 2 vrienden aan het station van Roeselare te wachten. Plots kreeg hij lucht van een schermutseling met een vriendin. Hij ging bij een ander meisje verhaal halen en bedreigde haar met een stok. Dat bleek achteraf een wc-rolhouder te zijn die hij tussen zijn broek en trui had verstopt.

“Ik wou haar gewoon bang maken”, verklaarde D. Hij was amper 22 dagen vrij onder voorwaarden in het kader van een ander gerechtelijk onderzoek. Op 24 februari 2022 schond hij nogmaals die voorwaarden toen hij dreigde zijn eigen vader te vermoorden. Uiteindelijk plantte hij een mes in een kast. (LSi)