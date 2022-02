Voorwaardelijke celstraf en boete voor jongeman na stalken ouders en ex in Roeselare

De Kortrijkse strafrechter bedacht een 24-jarige jongeman met een voorwaardelijke celstraf van zes maanden cel voor het lastigvallen van zijn ouders en ex-vriendin in Roeselare. De jongeman is niet langer welkom bij zijn ouders maar trapte een gat in de voordeur en gooide een raam van een deur kapot.

Door zijn drugsverslaving was A.G. persona non grata geworden bij zijn ouders. Toch zocht hij hen vaak nog op aan hun woning. Toen ze hem op 22 juni 2020 de toegang tot hun huis ontzegden, bleef hij die avond alsmaar terugkomen. “Hij sloeg het raam van de achterdeur in en er ontstond een discussie met zijn ouders”, aldus de openbare aanklager. “Op een bepaald moment nam hij ook een metalen deel van de brievenbus en gooide er mee naar zijn ouders. Het metaal verwondde de pols van zijn moeder. Een maand later stampte hij een gat in de voordeur en stak twee autobanden van zijn ouders plat.”

130 e-mails

Ook zijn ex-vriendin moest er na het stopzetten van de relatie aan geloven. Hij bleef haar lastig vallen via sociale media en dook ook op aan haar woning. “Hij liet briefjes achter aan haar woning en stuurde maar liefst 130 mails. Ook nadat de politie hem zei dat hij haar met rust moest laten, troffen ze hem opnieuw aan in de omgeving van haar huis.”

De jongeman kwam niet opdagen op de rechtbank. De uitgesproken celstraf is voorwaardelijk, de boete van 600 euro is dat niet. (LSi)