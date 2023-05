Vooruit-politicus kreeg klap in gezicht tijdens religieuze discussie

Sultan Sherzad, Vooruit-politicus in Roeselare, kreeg in na hoog opgelopen religieuze discussie twee klappen in zijn gezicht van de 42-jarige F.J. Volgens Sherzad houdt J. er extremistische overtuigingen op na en bedreigde hij hem ook met dood. F.J. riskeert zes maanden cel en 800 euro boete.

Sultan Sherzad kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “Het was in die periode dat ik F.J. toevallig leerde kennen in een supermarkt”, zegt Sultan. “Nu denk ik dat hij toen al van plan was om mij te ronselen. Ik heb hem steeds radicaler zien worden. Hij verweet mij een slechte moslim te zijn, een ongelovige, een dienaar van het westen…”

“Mijn cliënt voelt zich Belg en wil zich inzetten voor de democratie maar dat is een doorn in het oog van de beklaagde”, zo vat advocaat Peter Gonnissen het samen.

Beide mannen ontmoetten elkaar regelmatig in zwembad Sportoase in Roeselare. Daar waren ze niet enkel om te zwemmen maar discussieerden ze ook over politiek en religie. Op 24 februari liep zo’n discussie uit de hand en F.J. sloeg Sultan in het gezicht. Nadien zou de man ook doodsbedreigingen geuit hebben maar dat ontkent J. in alle talen, net als enige banden met het radicalisme.

“Meneer Sherzad was gewoon gekrenkt in zijn eer”, zei meester Floor Ameye die F.J. bijstaat. “Hij had meteen spijt van die klap maar zijn excuses worden niet aanvaard. Dit dossier overstijgt alle redelijkheid, mijn cliënt zou banden hebben met Islamitische Staat en de Taliban. Hij is geen extremist en van doodsbedreigingen is geen sprake.”

“Hij is zogezegd geen extremist maar heeft wel iemand geslagen voor zijn geloofsovertuiging”, repliceerde meester Gonnissen. Die vroeg 2.500 euro schadevergoeding en een regioverbod van 25 kilometer. “Totaal overdreven”, volgens meester Ameye.

Vonnis op 31 mei. (JF)