Voor het eerst in meer dan vijf jaar dreigingsniveau 3 van kracht in België na aanslag in Brussel, neergeschoten verdachte is ondertussen overleden

Na de aanslag in Brussel maandagavond is het algemeen dreigingsniveau opgetrokken naar niveau 3 in België en naar niveau 4 (het maximale dreigingsniveau) in Brussel. Dat heeft het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, bekendgemaakt. Bij niveau 3 zijn terreurdaden “mogelijk en waarschijnlijk”. Wanneer niveau 4 van kracht is, is de dreiging “ernstig en zeer nabij”. Dinsdagochtend raakte ook nog bekend dat een verdachte werd neergeschoten. Intussen is de man overleden. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het om Abdesalem L. gaat, de man die maandagavond twee Zweedse toeristen doodschoot en een taxichauffeur verwondde, maar daarover bestaat nog geen wetenschappelijke zekerheid, aldus het federaal parket.

Het nationaal crisiscentrum raadt mensen in Brussel aan om waakzaam te zijn en geen onnodige verplaatsingen te maken. Dreigingsniveau 4 komt zelden voor. Na de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem op 26 maart 2016 was dat niveau twee dagen van kracht in heel het land.

Bij niveau 3 worden maximaal een honderdtal soldaten ingezet om bepaalde sites en instellingen te beveiligen. Het is meer dan vijf jaar geleden dat in ons land dreigingsniveau 3 van kracht was.

Verlaging in 2018

In januari 2018 werd het terreurniveau verlaagd, voor het eerst sinds de aanslagen in Parijs in november 2015, van terreurniveau 3 naar niveau 2. De regering keurde toen een plan goed om stapsgewijs de inzet van militairen op openbare plaatsen af te bouwen.

De Nationale Veiligheidsraad, die begin 2015 werd opgericht, bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid in België. In de Raad zetelen de premier, de vicepremiers, de bevoegde ministers en de topmannen en -vrouwen van de bevoegde diensten.

Verdachte doodgeschoten

Dinsdagochtend werd een verdachte van de terreuraanslag uiteindelijk neergeschoten in een Schaarbeekse snackbar. Intussen is de man ook overleden. Dat meldt het federaal parket. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het om Abdesalem L. gaat, de man die maandagavond twee Zweedse toeristen doodschoot en een taxichauffeur verwondde, maar daarover bestaat nog geen wetenschappelijke zekerheid, aldus het federaal parket.

Nog volgens het federaal parket wordt momenteel nog naar één andere persoon gezocht. Wat diens link is met de aanslag, is nog onduidelijk.