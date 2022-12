Voetbalwedstrijd in Gistel ontaardt in knokpartij met gebroken neuzen en gescheurde wang: broers riskeren tot acht maanden cel

Twee broers staan voor de Brugse strafrechtbank terecht voor hun aandeel in een massale vechtpartij op een voetbalveld in Gistel. Een minderjarige speler werd daarbij bewusteloos geslagen. “Dit was crapuleus gedrag”, fulmineerde de procureur.

Op 11 september 2020 nemen U21-ploegen KEG Gistel en KFC Heist het tegen elkaar op in Gistel. Op een bepaald moment kreeg een toen 16-jarige speler van Heist na een stevige tackle een half mislukte kopstoot en een slag in het gezicht, waarop talrijke supporters het veld bestormden. Onder hen ook de broers K.C. (22) en C.C. (21). De twee kwamen hun jongere broer, die als speler van Gistel op het veld stond, ter hulp.

Volgens het parket vielen de twintigers de rivaal van hun broer meteen in de rug aan. “Ze gooiden hem op de grond, waarop twee andere spelers tussenbeide kwamen”, verduidelijkte de procureur. “Maar één van hen kreeg ook een vuistslag en viel bewusteloos tegen de grond. Hij hield daar een gebroken neus aan over en had een operatie nodig. Nog iemand anders liep een barst op in de neus en had zelfs een gat in de wang dat genaaid moest worden. Ook een trainer kreeg slaag.”

Crapuleus gedrag

De politie kwam massaal ter plaatse, maar K.C. en C.C. waren al gevlucht. Op basis van de verklaringen konden ze evenwel geïdentificeerd worden. Procureur Fauve Nowé vroeg dinsdag acht maanden cel voor K.C. en zes maanden cel voor zijn jongere broer. “De beklaagden richtten een ravage aan en sloegen op alles en iedereen”, fulmineerde ze. “Bij een voetbalmatch zouden spel en plezier voorop moeten staan. Dit was crapuleus gedrag.”

K.C. betwistte dat hij verantwoordelijk was voor de zwaarste verwondingen. “Die jongen lag al tegen de grond toen mijn cliënt het veld kwam opgelopen”, pleitte meester Geert Lambert. “De slagen aan de trainer geeft hij wel toe. Hopelijk kan een opschorting hiervoor volstaan.” Ook C.C. ontkende de zwaarste slagen. “Er stonden daar op een bepaald moment 30 mensen op het veld bijeen. Mijn cliënt heeft enkel zijn broer beschermd.”

De uitspraak volgt op 17 januari. (AFr)