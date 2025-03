Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap stelt zich benadeelde partij in onderzoek naar onterende behandeling in De Branding

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft zich benadeelde partij gesteld in het onderzoek naar onterende behandeling in een voorziening in Heule. Dat bevestigt woordvoerder Liesbeth Van Houdt. Ondertussen is ook de Zorginspectie langsgeweest. Dat rapport zou er binnen enkele weken moeten zijn.

Gisteren, donderdag, kwam aan het licht dat een bewoonster van De Branding, een zorgvoorziening voor volwassen personen met een beperking in Heule ook het slachtoffer werd van onterende behandeling. Eerder waren er al filmpjes opgedoken van schrijnende situaties in het woonzorgcentrum Meerspoort in Oudenaarde.

Onderzoek inkijken

Het VAPH heeft nu beslist om zich benadeelde partij te stellen, zodat ze het gerechtelijk onderzoek kunnen inkijken. Van Houdt sluit niet uit dat het agentschap zich later nog burgerlijke partij zal stellen.

Donderdag ging de zorginspectie alvast langs in De Branding. Op dat inspectieverslag is het waarschijnlijk wel nog een aantal weken wachten.