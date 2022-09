Vlaams activist zet Lidl in Knokke-Heist op stelten

De politie van Knokke-Heist is vrijdagmiddag tussenbeide gekomen in de Lidl van Knokke-Heist. Vlaams activist Jef Elbers (74) voerde er geïmproviseerd actie ‘om de verfransing van Knokke-Heist tegen te gaan’. De zeventiger gooide onder andere een pallet koffie tegen de grond, maar van vandalisme was volgens hem geen sprake. Maar de winkel verlaten? Neen, dat wou hij niet meteen. “Raak me niet aan! Ik ben ongewapend en niet gevaarlijk.”

Jef Elbers (74) is een Vlaams activist die opgroeide in Brussel en in 1993 verhuisde richting Knokke-Heist. Daar was hij kortstondig voorzitter van de lokale Vlaams Belang-afdeling. In 2000 toonde hij zich al openlijk tegen de ‘verfransing’ van de kustgemeente.

In 2021 kwam Elbers nog in opspraak toen hij door Vlaams Belang naar voor werd gedragen als bestuurder in het Vlaams Audiovisueel Fonds. De oud-scenarist kwam in het oog van de storm terecht omwille van een aantal omstreden standpunten en uitspraken over holebi’s.

Actie in Lidl

Afgelopen vrijdag liet Elbers wéér van zich horen, deze keer in de Lidl van Knokke-Heist. Hij stapte de winkel binnen en kondigde aan de kassa luidkeels zijn actie aan. “Ik ben Jef Elbers” riep hij de klanten en het personeel toe. “Ik onderneem deze actie omdat ik Lidl drie keer heb verwittigd dat ze geen Franse reclame mogen zetten. Ze begrijpen het niet, dus doe ik dit.” Meteen daarop komt een personeelslid tussenbeide die de man tot kalmte wil aanmanen. “Neen, neen, u raakt me niet aan”, schreeuwt Elberts, waarop hij een pallet koffie op de grond smijt. “Dit is geen vandalisme, dit is de verdediging van het Vlaams karakter van Knokke-Heist. De tijd van ‘monsieur Lippens’ is voorbij.” Meteen daarop roept hij het personeel opnieuw toe hem niet aan te raken.

“Niemand raakt mij straffeloos aan. De politie zal komen. Ze moeten maar met één zijn. Ik ben niet gevaarlijk, niet gewapend en in het bezit van al mijn geestelijke vermogens.”

Politie

Vlak voor hij de koffie op de grond gooide, bekladde hij nog een Franstalige reclameboodschap met een spuitbus verf. “Die krijgen jullie gratis. Ik ben het beu. Ik heb de verfransing van Brussel gezien, van Halle en van Zaventem. Daarom ben ik naar Knokke-Heist komen wonen. Ik wil niet dat het ook hier begint. Het begint met één vinger, ze nemen je hele hand, je lijf en vragen faciliteiten. Daarna worden ze verkozen en worden die gemeenten Franstalig. Le temps du Knokke-Zoute du monsieur Lippens is voorbij . Gedaan! Fini! Schluss! Finito! Finish! Basta! Het is voorbij.”

Meteen daarna probeert de winkelverantwoordelijke om de zeventiger opnieuw naar buiten te begeleiden. Elbers wil evenwel van geen wijken weten. “Neen, neen, neen. Ik ben een vrij mens en sta waar ik wil. Dit is geen daad van vandalisme, maar een daad van verdediging. U raakt me niet aan en u moet niet duwen. Ik wacht op de politie. Ik ben ongewapend.”

Uiteindelijk kwam de politie van Knokke-Heist ter plaatse, zo bevestigt de politiezone. “Het filmpje op sociale media toont de toedracht van de feiten”, klinkt het. “We hebben de nodige processen-verbaal opgesteld. Van fysieke agressie was op geen enkel moment sprake.” (MM)