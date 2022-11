Vijftiger uit De Haan wordt geïnterneerd na zwaar partnergeweld en belaging

De Brugse strafrechtbank heeft de internering bevolen van een 54-jarige man uit De Haan. L.D. maakte zich schuldig aan zwaar partnergeweld, belaging en doodsbedreigingen.

L.D. en het slachtoffer, een 42-jarige vrouw uit Bredene, leerden elkaar kennen in de psychiatrie en hadden sinds 2018 een knipperlichtrelatie. Die verliep turbulent met tientallen tussenkomsten van de politie. Op 3 juli vorig jaar bereikten de problemen een hoogtepunt toen D. zijn partner in een dronken bui tegen de grond gooide. Hij ging met zijn knieën boven op haar zitten, greep haar bij de hals en gaf haar meerdere vuistslagen. Met een blauw oog, een gebroken duim en gescheurde nachtkledij vluchtte de vrouw naar de onderburen.

L.D. belaagde de vrouw ook door haar te bestoken met voicemailberichten of ongevraagd aan haar woning op te duiken. Hij bedreigde haar ook met de dood. Na de feiten op 3 juli zat D. twee dagen in de cel. Hij kwam vrij onder voorwaarden maar die lapte hij aan zijn laars waardoor hij terug in de cel belandde. In januari ging hij opnieuw tot belaging over en werd een geestesstoornis bij hem vastgesteld. Op 13 mei werd hij geïnterneerd. Ook voor de eerdere feiten werd hij nu geïnterneerd. (AFr)